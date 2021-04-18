وزير النقل: لم يحدث انقلاب لعربتين في قطار بمنيا القمح

انتقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، التهويل في أعداد الوفيات في حادث قطار سوهاج قائلًا: " في موضوع حوادث القطارات مش عايز الناس لا تهون ولا تهول"، موضحتا أنه في بداية حادث قطار سوهاج تم ذكر أن حالات الوفاة 32 وهو أمر غير صحيح، معلقًا متهكمًا: "هو أنتم عدتم الوفيات!!".





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوفيات في ذلك الوقت كانت 16 فقط، وثاني يوم 19 وفاة".





وتحدث وزير النقل عن حادث منيا القمح قائلًا: "جميع المواقع قالت إنه حدث انقلاب لعربيتين وهو أمر غير صحيح"، لافتا إلى أنه زار منيا القمح قبل حادث بيوم وتابع سير العمل، متسائلًا: "لماذا حالة التهويل في حوادث القطارات؟ لصالح من؟.. انقلوا الحادث صح".