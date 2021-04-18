الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جميع مدارس الغربية جاهزة لأداء الامتحانات التجريبية، والتي ستجرى على ثلاثة أيام هي اليوم الأحد والثلاثاء والخميس القادمين، حيث يؤدي ٢٩٩٠٤ طلاب من طلاب الثانوية العامة، المستهدفين من أداء الامتحانات، والمقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، على مدار الثلاثة ايام.





ويبدأ استقبال طلاب الصف الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز التابلت التعليمي لخوض التجربة الفنية في الأيام الثلاثة، للوصول الى افضل تصميم للشبكات والسيرفرات، وسوف يتم مواصلة العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم افضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي.





وأكد وكيل الوزارة ان جميع المدارس تم تعقيمها وتطهيرها استعدادا لاستقبال الطلاب خلال اداء الامتحانات، مؤكدا على الجميع ضرورة مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين.



