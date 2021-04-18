Advertisements

الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:55 ص
فصول المدارس
فصول المدارس
أيمن يحيي
Advertisements
قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جميع مدارس الغربية جاهزة لأداء الامتحانات التجريبية، والتي ستجرى على ثلاثة أيام هي اليوم الأحد والثلاثاء والخميس القادمين، حيث يؤدي ٢٩٩٠٤ طلاب من طلاب الثانوية العامة، المستهدفين من أداء الامتحانات، والمقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، على مدار الثلاثة ايام.

ويبدأ استقبال طلاب الصف الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز التابلت التعليمي لخوض التجربة الفنية في الأيام الثلاثة، للوصول الى افضل تصميم للشبكات والسيرفرات، وسوف يتم مواصلة العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم افضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي.

وأكد وكيل الوزارة ان جميع المدارس تم تعقيمها وتطهيرها استعدادا لاستقبال الطلاب خلال اداء الامتحانات، مؤكدا على الجميع ضرورة مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين.

وشدد على أن الهدف من الامتحان هو تجربه الشبكات والسيرفرات بالمدارس، وقد تم اختبار كلمات السر واسم المستخدم الجديدة وتم الدخول على الشبكة من خلالهم، وعلى الجميع تقديم كافه الدعم الفني والتقني لجميع الطلاب لاجتياز التجارب الثلاث بنجاح.
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)
الغربية تعلن جاهزيتيها للامتحانات التجريبية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر امتحانات الفجر

أخبار تهمك

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن أرباح ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 19 ساعة

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

لليوم الثاني.. فشل "سيستم" امتحانات "التابلت" التجريبية بالبحيرة (صور)

التعليم: 99% من طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين أدوا الامتحان الإلكتروني اليوم

3925 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالفيوم

بيان مهم من التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوي المتغيبين عن الامتحان

ننشر الجدول.. انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي الأربعاء

يبدأ غدا.. 8 معلومات عن الامتحان التدريبي لـ"أولى ثانوي"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة