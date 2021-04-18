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شاهد.. شهادة يوسف الحسيني عن اعتصام رابعة
الأحد 18/أبريل/2021 - 03:20 ص
شيماء حسن
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه كان من أحد المطالبين بشكل يومي بضرورة فض اعتصام رابعة العدوية، مؤكدًا أنه يشهد أن الاعتصام كان به أسلحة.
وأضاف "الحسيني" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "جاء فض الاعتصام حتى المذيع عرف قبلها بحوالي ساعتين، قعدنا نتابع إجراءات الفض وشوفنا أنه تم بكل الطرق الممكنة لضمان سلامة المعتصمين".
وتابع: "سيبكم من اللي بتقوله قنوات رصد والإخوان ورويترز، أو ما يكتبه الإخوان على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه كذب"، مستطردًا: "تغريدات بعض شباب المعتصمين كانت تريد خلق منطقة رابعة العدوية بؤرة لاحتلال العاصمة تتوسع ويبقى لها نظام أمني وسياسي واقتصادي وتتحول إلى مدينة داخل المدينة لها نظامها وتقاليدها ولها أعرافها المتدنية، وكانوا يريدون لها أن تصبح بؤرة محتلة من أرض هذا الوطن وكان لازمًا أن تفض الدولة هذا الاعتصام".
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