شاهد.. شهادة يوسف الحسيني عن اعتصام رابعة

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه كان من أحد المطالبين بشكل يومي بضرورة فض اعتصام رابعة العدوية، مؤكدًا أنه يشهد أن الاعتصام كان به أسلحة.





وأضاف "الحسيني" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "جاء فض الاعتصام حتى المذيع عرف قبلها بحوالي ساعتين، قعدنا نتابع إجراءات الفض وشوفنا أنه تم بكل الطرق الممكنة لضمان سلامة المعتصمين".



