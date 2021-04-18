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وزير النقل يحرج أحمد موسى على الهواء (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:19 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
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أحرج المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الإعلامي أحمد موسى خلال حديثهما على الهواء عن حادث أتوبيس أسيوط.

وقال "الوزير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، موجها حديثه لـ الإعلامي أحمد موسى قائلًا: "أنت رجل وطني وأنا بحبك وصديق شخصي ليه.. لكن أنت طلعت يوم الحادث من غير ما تتأكد من المعلومات الصح وبدأت تردد الكلام اللي طلع.. وأنت ما شفتش بعينك.. وحلقة حضرتك موجودة!!".

وأضاف وزير النقل والمواصلات: "أنا اتحدى أن أى حد يقول أن الحادث مكنش بسبب أن السائق مشي في الطريق المعاكس 9 كيلو"، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة هذه الطريق وأصبح مزدوجًا.

ونوه بأن الناجين من الحادث طالبوا السائق أن يمشي في الطريق السليم ولكنه رفض وقال لهم: "كلها 10 كيلو ونعدي الناحية التانية".

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