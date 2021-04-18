يوم روت دماء الأبطال الأرض.. "الاختيار 2" يعيد للأذهان مذبحة كرداسة

أعادت اللحظات الأخيرة من الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، للأذهان كواليس فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميداني رابعة العدوية، والنهضة، ومن ثم اقتحام مركز شرطة كرداسة، بظهور الفنان أشرف عبدالباقي في دور الشهيد اللواء محمد جبر مأمور القسم آنذاك، وعددًا من أقسام الشرطة والكنائس بالمحافظات.





وبدأت مشاهد الحلقة الخامسة من العمل الدرامي على أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فجر يوم 14 أغسطس 2013، لتتوالى الأحداث بعدها بدقائق معدودة بقيام عناصر الجماعات الإرهابية باقتحام مركز شرطة كرداسة، وحرق عددًا من الكنائس والمباني الخدمية.





في وقت مزامن لوقت رفع أذان صلاة الظهر، يوم 14 أغسطس 2013، توجه العشرات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى مقر مبنى شرطة كرداسة، وفرضوا حصارًا حول مبنى القسم مسلحين بأسلحة ثقيلة " "آر بي جي" وأتلفوا مبنى القسم، وحرقوا عددًا من سيارات ومدرعات الشرطة، ولم يكتفوا بكل ذلك، بل مثّلوا بجثة مأمور القسم اللواء محمد جبر ونائبة العقيد عامر عبدالمقصود ونحو 12 ضابطا وفرد شرطة.





بعد الأحداث التي شهدتها البلاد إنذاك، عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله استشهاد 43 شرطيًا بينهم 18 ضابطًا، اثنان منهم برتبة لواء، وعقيدان، تم استهدافهم داخل قسم شرطة كرداسة بطلقات "الآر بي جي"، موضحًا أنه ورغم وفاة الشهداء فإن الميليشيات الإرهابية قامت بالتمثيل بجثثهم، مضيفًا أن الأحداث أسفرت أيضًا عن استشهاد 15 فردًا، و9 مجندين، وموظف مدني بإدارة شرطة نجدة الفيوم، إضافة إلى إصابة 211 منهم 55 ضابطًا، و156 فردًا ومجندا في جميع المحافظات.



