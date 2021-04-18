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وزير النقل: 4 مليارات جنيه تعويضات لتوسعة الطريق الدائري (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:46 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد أعمال تطوير الطريق الدائري الذي يعد من أهم الطرق في مصر.

وأضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطريق الدائري طوله 106 كيلومترات، ويوجد كثافة مرورية في مسافة تصل إلى 12 كيلومترا، ويربط 3 محافظات مصرية.

وكشف وزير النقل، عن أن الطريق الدائري يتم توسعته حتى يصبح 7 حارات مرورية فيما يتم توسعة كوبري المنيب إلى 8 حارات مرورية، مشيرا إلى أنه تم نقل المرافق وإزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري، موضحا أن كل الكهرباء على الطرق الدائري سيتم إعادة هيكلتها من جديد.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من توسعة الطريق الدائري في معظم أجزاءه في 30 يونيو 2021، موضحا أنه تم رصد 4 مليارات جنيه لتعويضات الطريق الدائري، وتم صرف مليارًا و573 مليون جنيه للمواطنين، لافتا إلى أن عدد المنازل المتعارضة مع المرحلة الأولى في تطوير الطريق الدائري بلغ 800 منزل، فيما يصل عددهم إلى 1800 منزل في المرحلة الثانية عبر إنشاء طريق خدمة خارج الطريق الرئيسي لمسافة 10 أمتار.

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