وزير النقل: 4 مليارات جنيه تعويضات لتوسعة الطريق الدائري (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد أعمال تطوير الطريق الدائري الذي يعد من أهم الطرق في مصر.





وأضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطريق الدائري طوله 106 كيلومترات، ويوجد كثافة مرورية في مسافة تصل إلى 12 كيلومترا، ويربط 3 محافظات مصرية.





وكشف وزير النقل، عن أن الطريق الدائري يتم توسعته حتى يصبح 7 حارات مرورية فيما يتم توسعة كوبري المنيب إلى 8 حارات مرورية، مشيرا إلى أنه تم نقل المرافق وإزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري، موضحا أن كل الكهرباء على الطرق الدائري سيتم إعادة هيكلتها من جديد.



