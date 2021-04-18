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شاهد.. إعلامية تبكي على الهواء بعد مسلسل "الاختيار 2"

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:22 ص
رانيا هاشم
رانيا هاشم
شيماء حسن
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أجهشت الإعلامية رانيا هاشم في البكاء أثناء حديثها عن حلقة مسلسل "الاختيار2.. رجال الظل" التي شهدت فض اعتصام رابعة المسلحة، مشيرًة إلى أن ما جاء في المسلسل يوضح الحقائق للناس التي عاشتها بالفعل.

وقالت "هاشم" خلال تقديم برنامجها "مانشيت" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "كانت أيام يا ساتر، مجموعة من الأكاذيب والشائعات، وما جاء في الحلقة تكشف حقيقة اعتصام رابعة الإرهابي والمسلح وكيف كانت هذه الجماعة هدفها حرق مصر".

وأضافت: "الاختيار ليس مجرد مسلسل ولكنه ملحمة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة، وترصد تضحيات أبطال من طراز رفيع يطلق عليهم رجال الظل ولكن تضحياتهم ستظل محفورة في قلب، تضحيات رجال الشرطة، وتوضح قد ايه ضحوا من خلال جهاز الأمن الوطني والأمن المركزي وحموا مصر من جماعة كانت هدفها خراب مصر وتدميرها".

وتابعت: "الاختيار أيقونة أصابت الجماعة الإرهابية في مقتل وفضحتهم وفضحت أفعالهم ومهما ردوا وكذبوا ما حدث، المصريون بيردوا عليهم بكل قوة من خلال شهادات المعاصرين لهذا الاعتصام والتي كشفت حقيقة اعتصام رابعة المسلح ولكن ربنا رد كيدهم وأراد الكشف عن الفضائح خلال حكم الإخوان وكيف كانت هذه الجماعة امتداد لحكم الجماعات الإرهابية".

واستطردت: "أطالب بعرض هذا المسلسل على كل الشاشات، أنا كنت جزء من الحكاية وكنت عايشة في هذه الفترة في مدينة نصر وكنت بشم روائح غير عادية ولمتا كنا نسألهم ليه بتناموا في المساجد كده ليه مش بتصلوا كانوا يردوا أصل إحنا على جهاد، دول الإخوان اللي كانوا حكمينها، ولكن كنا على يقين أن فيه ناس ورانا هتحمينا، فيه ناس ضحوا بحياتهم عشنا".

واستكملت: "الاختيار ليس مجرد اسم ولكن كلنا شاركنا في اختيار قائد عظيم يحمي البلد في أمن وأمان وسلام وتحية لكل مصري قدر يختار التوقيت من أجل مستقبل عظيم له ولأبنائه ويختار الصح من الغلط".

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