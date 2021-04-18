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عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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‎قام بعض وكلاء اللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، بترشيح على مسئولي نادي الزمالك، التعاقد مع الثنائي كريم العراقي لاعب المصري وكريم فؤاد لاعب النجوم المعار لصفوف إنبي، لتدعيم الجبهات اليمنى واليسرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

‎حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفض حسم مصير صفقات كل من كريم العراقي وكريم فؤاد، حيث لم يبدى اهتمام كبير للتعاقد مع لاعبين في الخط الخلفي، في ظل وجود عناصر كافية في هذه المراكز.

‎وتابع المصدر، أن كارتيرون يضع مركز المهاجم الصريح في مقدمة أولويات صفقات الزمالك المطلوبة في الصيف المقبل، خاصة بعد رحيل مصطفي محمد لصفوف جالطة سراي التركي، ورغم ضم الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

‎ويستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، مساء اليوم الأحد، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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