Advertisements

7 نصائح للتعامل مع الموجة الحارة.. اعرفها

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
تتعرض مصر لموجة حارة، اليوم الأحد، تبلغ ذروتها غدا الإثنين، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل ليلا.

وبينما تشتد الموجة الحارة يومي الأحد والاثنين، تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من ارتفاع كبير فى درجات الحرارة على جميع الانحاء لتقترب من 40 درجة، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم.

ووجهت الهيئة نصائح عدة تتمثل فيما يلى:
- عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، وإذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

- الإكثار من تناول العصائر والمشروبات، خصوصا المياه.

- تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

- عدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية.

- شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

- ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

- ارتداء واقى الرأس لتجنب أشعة الشمس.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود طقس شديد الحرارة نهارا، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 إلى 41 درجة مئوية، معتدل ليلا، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 22 إلى 25 درجة مئوية.

وتكون حالة الطقس كما يلي:

يوم الأحد 18 أبريل 2021:
- فرص أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من أقصى جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد.
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الاثنين 19 أبريل 2021:
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد.
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021:
واعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، تشهد مصر انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 22 إلى 24 درجة مئوية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 31 إلى 33 درجة مئوية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 37 إلى 41 درجة مئوية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 20 إلى 25 درجة مئوية.

- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

يوم الأربعاء 21 أبريل 2021:
- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

يوم الخميس 22 أبريل 2021:
- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

يوم الخميس 22 أبريل 2021:
- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصائح للتعامل مع حرارة الجو موجة حارة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 19 ساعة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن أرباح ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 22 ساعة

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أتربة وارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

شوائب عالقة وأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الإسبوع المقبل

أمطار وارتفاع في درجات الحرارة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

تبدأ غدا وتشتد الأحد.. تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد

أمطار رعدية وعاصفة ترابية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

4 ظواهر تحذر منها الأرصاد خلال الأيام المقبلة.. اعرفها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة