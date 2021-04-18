7 نصائح للتعامل مع الموجة الحارة.. اعرفها

تتعرض مصر لموجة حارة، اليوم الأحد، تبلغ ذروتها غدا الإثنين، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل ليلا.





وبينما تشتد الموجة الحارة يومي الأحد والاثنين، تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء.





وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من ارتفاع كبير فى درجات الحرارة على جميع الانحاء لتقترب من 40 درجة، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم.





ووجهت الهيئة نصائح عدة تتمثل فيما يلى:

- عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، وإذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.





- الإكثار من تناول العصائر والمشروبات، خصوصا المياه.





- تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.





- عدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية.





- شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.





- ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.





- ارتداء واقى الرأس لتجنب أشعة الشمس.





وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود طقس شديد الحرارة نهارا، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 إلى 41 درجة مئوية، معتدل ليلا، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 22 إلى 25 درجة مئوية.





وتكون حالة الطقس كما يلي:





يوم الأحد 18 أبريل 2021:

- فرص أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من أقصى جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.





يوم الاثنين 19 أبريل 2021:

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.





يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021:

واعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، تشهد مصر انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 22 إلى 24 درجة مئوية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 31 إلى 33 درجة مئوية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 37 إلى 41 درجة مئوية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 20 إلى 25 درجة مئوية.





- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.





يوم الأربعاء 21 أبريل 2021:

- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.





يوم الخميس 22 أبريل 2021:

- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.





يوم الخميس 22 أبريل 2021:

- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.