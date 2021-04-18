737 مشروعا في 7 قطاعات.. تعرف على أبرز المشروعات التنموية في المنيا

تواصل الدولة المصرية، جهودها، لتنمية وتطوير جميع المحافظات، في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال إقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى، تستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وخصوصا القطاعات التي تمس احتياجاتهم اليومية، والتي تتعلق بالصحة العامة للمصريين، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة للشباب، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بهذه المحافظات.





وتراعي الحكومة أن تكون المشروعات والخدمات التي تشملها الخطط الاستثمارية للمحافظات مفيدة للمواطن، وتمس احتياجاته اليومية، لذا حرصت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العمل بما تم استحداثه من طرق جديدة في وضع الخطط الاستثمارية للمحافظات المختلفة، والتي تعتمد على إشراك المواطنين في وضع تلك الخطط، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.





وتتابع الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المحافظات، وخصوصا محافظات الصعيد، التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا من أجل الارتقاء بها وتطويرها.





ومن بين المحافظات التي شهدت إقامة عدد كبير من المشروعات التنموية خلال الفترة الماضية محافظة المنيا، التي شهدت تنفيذ 737 مشروعا، بتكلفة 4.8 مليار جنيه، في 7 قطاعات.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " أبرز المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في محافظة المنيا:

انتهت الحكومة من تنفيذ عدد من المشروعات في محافظة المنيا خلال عامي 2018 - 2019، 2019 - 2020، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 737 مشروعا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه، في 7 قطاعات، هي: التعليم، والصحة، والإسكان، والكهرباء، والنقل، والري، والتنمية المحلية.





- تم الانتهاء من تنفيذ 24 مشروعا، في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة استثمارية كلية 196 مليون جنيه، نتج عنها معالجة الانهيارات على البر الأيمن لترعة الإبراهيمية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة كبكب الثانية، وعملية تكريك إطماءات بحر يوسف "قناطر العبيد"، لتوصيل المياه إلى نهاية الترع، وتطوير مساقي منطقه الشريعي الأولى بمركز سمالوط.





- تم الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعا، في قطاع الصحة بتكلفة 567 مليون جنيه، نتج عنها الانتهاء من إنشاء مستشفى سمالوط المركزي، ومستشفى ملوي التخصصي، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومركز رعاية الطفل بمركز مطاي، وإنشاء وتطوير 7 وحدات صحية منها منشأة دعبس، ومنشأة النصر، وسفاي، بأبو قرقاص، وإنشاء 5 وحدات صحة أسرة منها منشأة حلفا، وسيلة الشرقية، وشوشة.





ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها وحدة صحية من 75.8% عام 2015 إلى 79.8% عام 2020.





- تم الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 474 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء واحلال وتوسعة 1352 فصلا.





وارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة ابتدائي وإعدادي حكومي من 88.1% عام 2015، إلى 97% عام 2020، كما ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة إعدادي حكومي من 86.1% إلى 90.6% عام 2020.





- تم الانتهاء من تنفيذ 18 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه، نتج عنها الانتهاء من إنشاء محطة مياه أبو قرقاص "طاقة 102204 ألف متر مكعب يوميا"، ومحطة مياه الفرجاني بمركز بني مزار، ومحطة معالجة نزلة البدرمان "طاقة 6 آلاف متر مكعب يوميا"، ومحطة صرف صحي دير العذراء "طاقة 7.5 ألف متر مكعب يوميا"، ومحطة معالجة البرجاية "طاقة 6 آلاف متر مكعب يوميا"، ومحطة صرف صحي مدينة المنيا.





- تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 117 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء محطة محولات بنى مزار شرق "سعة 80 م.ف.أ"، خط بنى مزار شرق - أسمنت الوطنية بطول 20 كيلومترا، وزيادة سعات محطات محولات سمالوط بنحو 30 م.ف.أ.





- تم الانتهاء من تنفيذ 213 مشروعا ضمن برامج التنمية المحلية "الكهرباء والإنارة"، بتكلفة 124 مليون جنيه، نتج عنها إنارة طرق بطول 34 كيلومترا، وتركيب 4150 عامود إنارة، و61 محول كهرباء.





-تم الانتهاء من رصف طريق دير الأنبا صموئيل والطريق الصحراوي الغربي بطول 22.5 كيلومتر، علاوة على الانتهاء من تنفيذ 215 مشروعا ضمن برامج التنمية المحلية "رصف طرق، وكباري وأنفاق"، بتكلفة 347 مليون جنيه، نتج عنها رصف طرق وشوارع بطول 161 كيلومترا، وإنشاء وتطوير 23 كوبري في 6 مراكز هي: المنيا، ومغاغة، ومطاي، وأبو قرقاص، وملوي، وبني مزار.





- تم الانتهاء من تنفيذ 96 مشروعا ضمن برامج التنمية المحلية "الأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية"، بتكلفة 184 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء نقطة مرور صفط الخمار بمركز المنيا، وإنشاء وتطوير 24 وحدة محلية، وتوفير معدات الحماية المدنية والمرور في كل مراكز المحافظة.





- تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعا ضمن برامج التنمية المحلية "تحسين البيئة"، بتكلفة 50 مليون جنيه، نتج عنها تغطية وتكسية ترع بطول 1.4 كيلومتر، وتوفير 29 معدة نظافة "سيارات كسح، ولوادر، وقلابات".