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وزير النقل يكشف ملابسات حادث أتوبيس أسيوط (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:06 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا يجب التهويل والتهوين في حوادث السكة الحديد والطرق.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم إصلاح خطوط السكة الحديد في محطة مينا القمح مع تجديد الإشارات.

وأشار وزير النقل إلى أنه زار منيا القمح قبل حادث قطار رقم (٣٣٩) المتوجه من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهلية ما أسفر عن حدوث إصابات من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات، مؤكدا أنه لم يحدث انقلاب قطار مينا القمح بالشرقية كما تردد في بعض المواقع الإخبارية حينها.

وعن حادث "أتوبيس" أسيوط قال وزير النقل، إن سائق "الأتوبيس" سار في الطريق العكسي خلال الرحلة وحدث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت مع الأتوبيس.

وكشف كامل الوزير، وزير النقل عن أنه في كل دول العالم الطرق الرئيسية خارج المدن لا يتم إنارتها، والطرق الرئيسية تعتمد على العواكس والعلامات الإرشادية والمرورية.

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