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موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا فى الدورى الإيطالي

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة أتالانتا اليوم ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين يقام اليوم الأحد، ويرغب اليوفي فى تحقيق الثلاث نقاط.

وتقام مباراة يوفنتوس وأتالانتا اليوم الأحد فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويذكر أن يوفنتوس فى المركز الثالث برصيد 62 نقطة بينما أتالانتا فى المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

وأقترب انتر ميلان من حسم لقب الدوري الإيطالي بعدما ابتعد عن ميلان ويوفنتوس ونابولي وانفرد بالصدارة.

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