إدارة الزمالك تقرر عرض مسلسل الاختيار 2 عبر شاشات النادي

قررت اللجنة الثلاثية برئاسة اللواء عماد عبد العزيز المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، إذاعة المسلسل الشهير "الاختيار" عبر شاشات النادي بداية من أمس السبت.





وجاء القرار كاقتراح في اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الممثل في اللجنة الثلاثية، لاتخاذ بعض القرارات الهامة بشأن تجديد العضويات، وإزمة الاعضاء الصحفيين بالنادي.





واقترح المستشار عماد عبد العزيز عرض مسلسل الاختيار 2 عبر شاشات نادي الزمالك بمقر القلعة البيضاء، كنوع من أنواع توعية الاعضاء.





وأكد المستشار عماد عبد العزيز لاعضاء اللجنة الثلاثية أن إذاعة مسلسل الاختيار، بمقر النادي شئ إيجابي جداً وحتى يستمتع أعضاء النادي بالمسلسل أثناء قضاء أوقاتهم في مقر الأبيض.



