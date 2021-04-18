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أم الإرهابيين في كرداسة.. من هي سامية شنن التي مثلت بجثث الشهداء؟

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:42 ص
سامية شنن
سامية شنن
هدير حمزة
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عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، في الحلقة الخامسة، واقعة فض اعتصامي رابعة، والتي تبعها هجوم عناصر إرهابية على قسم شرطة كرداسة، وظهرت سيدة تسببت في مقتل الشهيد البطل اللواء عامر عبدالمقصود، حيث سقته "مية نار".

ونرصد في السطور التالية، من هي سامية شنن، منذ تجنيدها الإرهابية لصالح الجماعة، حتي إعدامها شنقًا.

سامية حبيب محمد شنن، بائعة فاكهة، المرأة الوحيدة المتهمة في القضية رقم 12749 لسنة 2013، المعروفة باسم "مذبحة كرداسة".

وأوضحت تحقيقات النيابة دورها، حيث أفادت التحقيقات بأنها اشتركت مع آخرين في قتل 14 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة، حيث توجهت المتهمة لمحيط مركز الشرطة وشاركت في حصاره وقذفه بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وسحب الضباط إلى خارج مقر المركز، وطعنهم بالأسلحة البيضاء، فيما أطلق آخرون أعيرة نارية أودت بحياتهم.

وقدمت "شنن" كمية من ماء النار لأحد أفراد الشرطة وهو يحتضر بعد أن طلب أن يشرب ماء، وتعدت على جثتي الشهيدين اللواء عامر عبدالمقصود، والعميد محمد جبر، حيث ظهر مقطع فيديو وقت وقوع الحادث فى أغسطس عام 2013، يعرض تورطها فى الاشتراك مع بقية المتهمين فى قتل وذبح مأمور قسم شرطة كرداسة ونائبه وآخرين، ويثبت تورطها فى التمثيل بجثث الضباط بعد ذبحهم وخلع ملابسهم داخل القسم فى مشهد دموى إرهابي.

وظلت مختبأة حتى أُلقي القبض عليها من منزلها خلال حملة مكبرة استهدفت تطهير كرداسة من العناصر الإرهابية، التي بدأت في 19 سبتمبر 2013، واقتيدت بعدها إلى سجن النساء بالقناطر.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا حكمها عليها بالإعدام وتم تخفيف الحكم بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض عام 2018، ليصبح حكمًا نهائيًا.

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