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وزير النقل على مواطن ينام تحت القطار: "مش هنسيبه" (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:32 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
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استنكر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واقعة مزاح شاب مع زملائه على السكة الحديد، حيث قام بالنوم على قضبان السكة أثناء مرور القطار. 
                              
 

وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن زملائه كان يشجعونه على فعل ذلك، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يموت، معلقا: "زملائه أعدوا يضحكوا ويهرجوا وعملوا حفلة.. ده كلام!! مش هسيب الشباب دول وهنجيبهم".

وأضاف أن هناك واقعة أخرى حيث قام سائق بركن عربة نقل أسمنت على قضبان السكة للجلوس في مقهي، معقبا متهكما: "هو مفروض أن القطار يقف!! لكن سائق القطار كان يقظ ومحترف شاهده من بعيد ولذلك أوقف القطار.. وإذا لم يكن يقظ كان سيحدث حادث!!".

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