وزير النقل على مواطن ينام تحت القطار: "مش هنسيبه" (فيديو)

استنكر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واقعة مزاح شاب مع زملائه على السكة الحديد، حيث قام بالنوم على قضبان السكة أثناء مرور القطار.





وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن زملائه كان يشجعونه على فعل ذلك، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يموت، معلقا: "زملائه أعدوا يضحكوا ويهرجوا وعملوا حفلة.. ده كلام!! مش هسيب الشباب دول وهنجيبهم".



