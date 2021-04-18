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نادية مصطفى: برنامج رامز جلال دعوة صريحة للتنمر

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:21 ص
نادية مصطفى
نادية مصطفى
هدى عبدالرازق
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عقبت الفنانة نادية مصطفى، على سخرية الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز عقله طار" من المطرب أركان فؤاد، قائلة: "أركان عمره ما أساء لحد، وإحنا مش بندخل في مشاكل، وجمب الحيطة".
وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن رامز جلال يجب أن يعيد تفكيره فيما يقدمه، لافتة إلى أنه لا يجوز السخرية من الفنان أركان فؤاد بأي طريقة، مضيفة أن ما حدث في البرنامج أغضب زوجها وبناتهم.
وأضافت الفنانة نادية مصطفى، "أركان استريح بعد هذا الموقف بسبب ردود أفعال الناس"، معتبرة أن برنامج رامز جلال دعوة للتنمر.

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