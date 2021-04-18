نادية مصطفى: برنامج رامز جلال دعوة صريحة للتنمر

عقبت الفنانة نادية مصطفى، على سخرية الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز عقله طار" من المطرب أركان فؤاد، قائلة: "أركان عمره ما أساء لحد، وإحنا مش بندخل في مشاكل، وجمب الحيطة".

وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن رامز جلال يجب أن يعيد تفكيره فيما يقدمه، لافتة إلى أنه لا يجوز السخرية من الفنان أركان فؤاد بأي طريقة، مضيفة أن ما حدث في البرنامج أغضب زوجها وبناتهم.