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تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:12 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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طالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، من المواطنين بمساعدة هيئة السكة الحديد، وعدم الخروج عن النص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل العاملين في السكة الحديد يعملون على تطوير أنفسهم، مطالبا المواطنين بالتعاون.

وكشف وزير النقل عن عدد من المشاهد السلبية التي تحدث على قضبان السكة الحديد، منها سير توك توك على خط السكة الحديد، موضحا أنه تم القبض عليه من جانب الجهات المختصة.

وأضاف وزير النقل أن أحد سائقي سيارة نقل قام بالوقوف على خط السكة الحديد، وترك السيارة وجلس على مقهى وكادت تحدث كارثة لولا يقظة سائق قطار السكة الحديد الذي شاهد السيارة قبل الاصطدام بها.

وتابع وزير النقل أنه يتم إقامة سوق في شبين القناطر على خط السكة الحديد، ومن ضمن المشاهد السلبية، قيام شاب بالنوم على شريط القضبان وتم تصويره من جانب عدد من أصدقاءه قائلا: «هنجيبه مش هنسيبه».

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