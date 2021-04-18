Advertisements

اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
Advertisements
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون المُقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، نهائيًا، وإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

‏ويستهدف مشروع قانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

‏ونص القانون على أن يُعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفين يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مقترح النائب حسام الخولي بزيادة العقوبة الواردة في مشروع القانون من سنة إلى سنتين حبسًا في حالة وقوع التنمر، وإلى 3 سنوات بدلًا من سنتين في حالة وقوعها من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقوبه بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 8 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن أرباح ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 19 ساعة

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تصل للحبس والغرامة.. "الشيوخ" يناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: نتصدى للتنمر بتغليظ العقوبة

"الشيوخ" يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

"أبو شقة" يطالب بإضافة الأقزام لعقوبات التنمر على ذوي الإعاقة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة