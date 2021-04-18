باحث: دراما الاختيار شهادة للتاريخ..وأحد أعمال المواجهة الفكرية ضد الإرهاب (فيديو)

قال عمرو فاروق، الكاتب والباحث في شؤون الحركات الإرهابية، إن دراما الاختيار الذي يوثق لفض اعتصام رابعة بمثابة شهادة للتاريخ المعاصر من قبل الدولة لضمان وصول كافة التفاصيل والمعلومات في مرحلة حرجة من تاريخ الدولة المصرية للأجيال الجديدة وللرأي العام.





وأضاف "فاروق" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن هناك الكثير من التفاصيل كانت غائبة عن المجتمع للحفاظ على تراب هذا الوطن ووقف كافة المخططات التي كان يتم تنفيذها بحرفية من خلال توظيف جماعة الإخوان وعبر مشروع الإسلام السياسي والحركات الأصولية التي عملت على تمزيق المنطقة وإشاعة بعض المصطلحات البعيدة عن قيم المسلمين مثل التكفير وجاهدية المجتمع والقضايا الحكمية من خلال اللعب على وتر المشاعر الدينية.





وأشار إلى أن مسلسل الاختيار يعتبر من أعمال المواجهة الفكرية للتصدي إلى الإرهاب وتوضيح بعض القضايا الهامة التي يستخدموها للتأثير على كافة قطاعات المجتمع، مؤكدًا أن الدراما الوطنية قادرة على المنافسة بقوة تجاه هذا المشروع الذي يسعى التأثير على كافة قطاعات المجتمع.



