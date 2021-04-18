شاهد.. وزير النقل تعليقا على رقص مواطن فوق سطح قطار: "فين أبوه"

استنكر المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واقعة رقص مواطن على سطح قطار معرضا حياته للخطر، معقبا: "إحنا لسه مجبنهوش بس هنجيبه.. فين ابوه ووالدته!!".

وطالب "الوزير"، من المواطنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بمساعدة هيئة السكة الحديد، وعدم الخروج عن النص، مشيرا إلى أن كل العاملين في السكة الحديد يعملون على تطوير أنفسهم.





وكشف وزير النقل عن عدد من المشاهد السلبية التي تحدث على قضبان السكة الحديد، منها سير "توك توك" على خط السكة الحديد، موضحا أنه تم القبض عليه من جانب الجهات المختصة، موضحا أن أحد سائقي سيارة نقل قام بالوقوف على خط السكة الحديد، وترك السيارة وجلس على مقهى وكادت تحدث كارثة لولا يقظة سائق قطار السكة الحديد الذي شاهد السيارة قبل الاصطدام بها.



