Advertisements

شاهد.. وزير النقل تعليقا على رقص مواطن فوق سطح قطار: "فين أبوه"

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:46 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
Advertisements
استنكر المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واقعة رقص مواطن على سطح قطار معرضا حياته للخطر، معقبا: "إحنا لسه مجبنهوش بس هنجيبه.. فين ابوه ووالدته!!".
وطالب "الوزير"، من المواطنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بمساعدة هيئة السكة الحديد، وعدم الخروج عن النص، مشيرا إلى أن كل العاملين في السكة الحديد يعملون على تطوير أنفسهم.

وكشف وزير النقل عن عدد من المشاهد السلبية التي تحدث على قضبان السكة الحديد، منها سير "توك توك" على خط السكة الحديد، موضحا أنه تم القبض عليه من جانب الجهات المختصة، موضحا أن أحد سائقي سيارة نقل قام بالوقوف على خط السكة الحديد، وترك السيارة وجلس على مقهى وكادت تحدث كارثة لولا يقظة سائق قطار السكة الحديد الذي شاهد السيارة قبل الاصطدام بها.

وتابع أنه يتم إقامة سوق في شبين القناطر على خط السكة الحديد، ومن ضمن المشاهد السلبية، قيام شاب بالنوم على شريط القضبان وتم تصويره من جانب عدد من أصدقاءه قائلا: "هنجيبه مش هنسيبه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كامل الوزير بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصريحات نارية من تامر عبد الحميد قبل قمة الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ ساعة و 7 دقيقة

أم الإرهابيين في كرداسة.. من هي سامية شنن التي مثلت بجثث الشهداء؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 7 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 14 ساعة

وزير النقل يحرج أحمد موسى على الهواء (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حصاد 2019.. قشاش الأرواح على قضبان سكك حديد مصر

وكيل لجنة النقل: 7 آلاف و500 حالة تعدي على حرم السكة الحديد

عاجل.. أول صورة لحادث خروج قطار بلقاس عن القضبان

11 صورة من موقع حادث قطار الدقهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

02:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة