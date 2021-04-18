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إنجي الانجباوي تقدم برنامج جديد عن "الفاشون"
الأحد 18/أبريل/2021 - 06:49 ص
هدى عبدالرازق
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تعاقدت إنجي الانجباوي على برنامج فاشون تريند الذي سوف يذاع علي شبكة قنوات mbc وتقدم من خلاله نصائح في عالم الموضة والأزياء ولم يحدد بعد موعد عرض البرنامج، كما سيتم تخصيص حلقات لكل من يرى في نفسه الموهبة سواء في تصميم الأزياء والمكياج والحلي لتقديم موهبته للجمهور من خلال البرنامج
"الانجباوي" هي الوجه الاعلاني لأكثر من براند وتركت إنجي بصمة واضحة في عالم الموضة والأناقة من خلال تعاونها مع عدد كبير من المشاهيرخاصة في المهرجانات السينمائية فكانت الاستايلست الخاصة بمنة شلبي وهبة.
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