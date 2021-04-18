إنجي الانجباوي تقدم برنامج جديد عن "الفاشون"

تعاقدت إنجي الانجباوي على برنامج فاشون تريند الذي سوف يذاع علي شبكة قنوات mbc وتقدم من خلاله نصائح في عالم الموضة والأزياء ولم يحدد بعد موعد عرض البرنامج، كما سيتم تخصيص حلقات لكل من يرى في نفسه الموهبة سواء في تصميم الأزياء والمكياج والحلي لتقديم موهبته للجمهور من خلال البرنامج



