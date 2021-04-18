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ناقد: "الاختيار 2" وثيقة تاريخية لإدانة جماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:29 ص
الاختيار 2
الاختيار 2
شيماء حسن
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قال محمد قناوي، الناقد الفني، إن مسلسل الاختيار الذي جسد أحداث فض اعتصام رابعة والنهضة، يمثل وثيقة تاريخية كاشفة لإدانة جماعة الإخوان الإرهابية في اعتصام رابعة.

وأضاف "قناوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن الكثير من المصريين لا يعرفون ما تم في رابعة، وكيف هذه الجماعة حولت رابعة والنهضة إلى مكان لتجمع الأسلحة في الحرب على الدولة المصرية.

وأشار إلى أن هذا المسلسل جاء ليؤكد أن الدراما بمثابة وثيقة كاشفة وكيف أرادت هذه الجماعة تحويل منطقة من مناطق القاهرة إلى دولة والضغط على كل مؤسسات الدولة لما يسموه بعودة مرسي، موضحًا أن الدراما تغزو الشعب المصري وتقدم لهم الحقيقة وتكشف لهم ما حدث في الجانب الآخر.

وأكد أن دراما الاختيار سيكون على مدار التاريخ بمثابة وثيقة تاريخية لإدانة هذه الجماعة، مستطردًا "كلما يُعاد عرضه سيوثق هذه المرحلة الهامة من تاريخ الدولة، وكيف كانت هذه الجماعة تريد أن تحول الدولة إلى حرب أهلية كما حدث في الدول الأخرى وهنا يأتي أهمية الفن والدراما والقوى الناعمة".


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