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حسني يوسف: هدفنا حماية 80% من الأطفال بلا مأوى

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:10 ص
حسني يوسف
حسني يوسف
آيات عامر
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قال حسني يوسف مدير برنامج حماية الأطفال والكبار بلاماوي، بوزارة التضامن الاجتماعى، إن لدينا 17 وحدة متنقلة، كل وحدة يعمل بها فريق عمل مكون من أخصائين اجتماعين ونفسيين، ومسعف، وأخصائي إدارة حالة، وسائق، تم تصنيعهم في الهيئة العربية للتصنيع بتصميم مختلف، ومحدد ومخصص لجذب الأطفال من الشارع.

وأكد "يوسف" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن هدفنا حماية 80% من الأطفال بلا مأوى بتقديم خدمات التأهيل والإعاشة لهم، بالأضافة إلي دمج 60% من الأطفال بلا مأوى في الأسر أو دور الرعاية، بالأضافة إلي تقليل نسب تسرب الأطفال للشارع بنسبة 60%، عن طريق آلية مستدامة للرصد وإدارة الملف ومأسسته، بجانب رفع الوعي المجتمع بقضية الأطفال بلا مأوى.

ويعمل برنامج أطفال وكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الإجتماعى على حماية الأطفال بلا مـأوى مـن خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم في المجتمـع تمشيا مـع سياسـة الوزارة التي تعتمـد علـى تجفيف المنابـع والتدخـل الفـوري للحد من الظاهرة.

كما يعمل في العشر محافظات الأعلى كثافة بناء على نتيجة مسح 2014 وهي محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الأسكندرية – المنوفية – الشرقية – السويس – بني سويف – المنيا – اسيوط) ويمتد عمل البرنامج في أربعة محافظات أخرى هي (الإسماعيلية – بورسعيد – الغربية – الفيوم).

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