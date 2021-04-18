وجيه أحمد: سلوك الأجهزة الفنية سيدعم آداء الحكام في القمة

تحدث وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على ثقتهم الكاملة في التحكيم المصري.





وقال وجيه أحمد في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر"،:"دور الأجهزة الفنية مهم للغاية في مباراة الغد من خلال الإلتزام بقرارات الحكام".





وتابع :"تواجد الفار غدا سيساعد طاقم الحكام بشكل كبير ويقلل من الأخطاء".





وأشار إلى أنهم يمتلكوا قاعدة كبيرة من الحكام القادرين على إدارة أكثر من مباراة قمة.





وواصل :"مباراة الغد أو لقاء الدور الثاني ليس حاسم في بطولة الدوري لذلك لابد من هدوء الأعصاب، المباراة توقيتها وإذا كانت حاسمة لبطل المسابقة سيكون الوضع مختلف تماما".



