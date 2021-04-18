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وجيه أحمد: سلوك الأجهزة الفنية سيدعم آداء الحكام في القمة
الأحد 18/أبريل/2021 - 12:57 ص
محمد جمال
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تحدث وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على ثقتهم الكاملة في التحكيم المصري.
وقال وجيه أحمد في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر"،:"دور الأجهزة الفنية مهم للغاية في مباراة الغد من خلال الإلتزام بقرارات الحكام".
وتابع :"تواجد الفار غدا سيساعد طاقم الحكام بشكل كبير ويقلل من الأخطاء".
وأشار إلى أنهم يمتلكوا قاعدة كبيرة من الحكام القادرين على إدارة أكثر من مباراة قمة.
وواصل :"مباراة الغد أو لقاء الدور الثاني ليس حاسم في بطولة الدوري لذلك لابد من هدوء الأعصاب، المباراة توقيتها وإذا كانت حاسمة لبطل المسابقة سيكون الوضع مختلف تماما".
وأضاف :"جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد عادل ومحمود عاشور أيا منهم قادر على إدارة مباراة الدور الثاني".
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