Advertisements

وجيه أحمد: سلوك الأجهزة الفنية سيدعم آداء الحكام في القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
تحدث وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على ثقتهم الكاملة في التحكيم المصري.

وقال وجيه أحمد في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر"،:"دور الأجهزة الفنية مهم للغاية في مباراة الغد من خلال الإلتزام بقرارات الحكام".

وتابع :"تواجد الفار غدا سيساعد طاقم الحكام بشكل كبير ويقلل من الأخطاء".

وأشار إلى أنهم يمتلكوا قاعدة كبيرة من الحكام القادرين على إدارة أكثر من مباراة قمة.

وواصل :"مباراة الغد أو لقاء الدور الثاني ليس حاسم في بطولة الدوري لذلك لابد من هدوء الأعصاب، المباراة توقيتها وإذا كانت حاسمة لبطل المسابقة سيكون الوضع مختلف تماما".

وأضاف :"جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد عادل ومحمود عاشور أيا منهم قادر على إدارة مباراة الدور الثاني".

أخبار تهمك

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 6 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ 42 دقيقة

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 41 حالة وفاة

منذ 36 دقيقة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 16 ساعة

وزير النقل يحرج أحمد موسى على الهواء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مالك بيراميدز يدرس الإطاحة بـ "ممدوح عيد"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ ساعتين

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

12:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة