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ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "هجمة مرتدة"

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "هجمة مرتدة"، أحداث مثيرة، حيث تفاجأ "خالد" الذى يلعب دوره محمود حافظ بوجود عز "سيف العربى" بدلاً من أسامة "أمير صلاح الدين" حيث سأله عن أسامة ولماذا لم يأتي ليندهش عز ويسأله عن استغرابه من عدم معرفته بأن زملاءه في التنظيم قتلوه.

فيقول له خالد أنه مختفى من ثلاثة أيام، بعدما اكتشف التنظيم بأمره، وأحل دمه، وعندما سأله أحمد عز، عن المعلومات التي لديه، رد خالد "محمود حافظ"، قائلا: «مش هتكلم غير في مصر، إيه اللي يضمني إنك ماتبعنيش بعد ما أسلمك الحاجة اللي معايا».

وقام أحمد عز، بتوصيله داخل سيارة إسعاف، لتسليمه إلى أحد الأشخاص، استعدادا لعودته إلى مصر، ولكن سرعان ما هاجمتهم إحدى الجماعات الإرهابية هناك، ليقوم «سيف» بالخروج رفقة خالد، وتفجير سيارة الإسعاف، لعدم التمكن من تتبع أثرهم.

وقام أحمد عز، بتوصيله داخل سيارة إسعاف، لتسليمه إلى أحد الأشخاص، استعدادا لعودته إلى مصر، ولكن سرعان ما هاجمتهم إحدى الجماعات الإرهابية هناك، ليقوم «سيف» بالخروج رفقة خالد، وتفجير سيارة الإسعاف، لعدم التمكن من تتبع أثرهم.

وتمكن أحمد عز، بالفعل من توصيل خالد، إلى المخابرات المصرية من أجل إعادته لمصر، ثم قام هو بالعودة إلى بغداد، لتصدر له تعليمات من المخابرات المصرية بضرورة عودته لمصر خلال 48 ساعة فقط

فيما أخبر باسل، دينا "هند صبري" بمعرفته بوجود جواسيس تعمل فى المؤسسة الذى يعملا بها، إلا أنها قالت له بأنه عليه أن يعالج من الأوهام التى باتت تأتيه.

مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، والنجمة القديرة ماجدة زكي، كما يشارك في بطولة مسلسل هجمة مرتدة نضال الشافعي، وعدد من النجوم الشباب، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب. 


 

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