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موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي فى قمة الدوري الإيطالي

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة نظيره نابولي ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء يرغب فيه الإنتر فى الاقتراب من حسم اللقب.

وتقام مباراة إنتر ميلان ونابولي فى تمام التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويذكر أن إنتر ميلان فى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة بينما فريق نابولي فى المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

ويسعي الإنتر للفوز بالثلاث نقاط من أجل الاقتراب من حسم لقب الدوري الإيطالي بعدما ابتعد عن ميلان ويوفنتوس ونابولي وانفرد بالصدارة.

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