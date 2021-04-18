خالد عكاشة عن "الاختيار 2": التاريخ سيذكر أن مصر دولة عصية

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن مسلسل "الاختيار 2" أعاد للأذهان مشاعر ضاغطة كانت في قلب كل مصري، مشيرا إلى أن ماكن يجري في اعتصام رابعة الإرهابي واعتصام النهضة المسلح كان ينازع الدولة في فكرة وجودها.





وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان: "مشاهد الاختيار 2 الرائعة أعاد للمصريين جميعًا وذكرهم بالجماعة الإرهابية التي كانت تبتغي هدم الدولة صراحة بلا اية إلتباس وبكل وضوح وبلا شك وجميع التفاصيل التي سردها المسلسل هي وقائع موثقة لاعتصام دام لمدة 45 يومًا كاملة"، مشيرا إلى أنه تم توثيق كافة المشاهد المرعبة التي كانت واضحة منذ بداية الاعتصام بما تمثله من استباحه كاملة لكافة مبادئ الإنسانية والوطنية.





واستطرد قائلًا: "التاريخ اثبت أن مصر دولة عصية بشعبها على أن يتم اختطافها بالشكل الذي أرادته جماعة الإخوان الإرهابية".



