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بعد زيادة إصابات كورونا اليومية.. تحذير عاجل من يوسف الحسيني للمصريين (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الإعلامي يوسف الحسيني، تحذيرًا من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وقال "الحسيني" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت: "الكورونا بيخش عمياني مبتشفش وبيخلص، مش عارف ليه الناس ببتعامل مع الكورونا على أنه واحد صاحبنا، أنا كل زملائي في هذا البرنامج جالهم كورونا وأغلب زملائي في برنامجي في الراديو جالهم كورونا، أرجوكم خدوا بالكم".

وأضاف موجهًا رسالة إلى المصريين "خذوا إجراءاتهم الاحترازية واحتاطوا وكلوا صح وارفعوا معدل المناعة بالأكل المضبوط والخضروات والفاكهة".

وفي ذات السياق عقب الإعلامي عمرو أديب، على الوضع الوبائي لفيروس كورونا، قائلا: "الكورونا ضاربة جامد"، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يشهد تحورات على مستوى العالم.

وأشار "اديب"، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن الهند سجلت مليون إصابة خلال شهر واحد بمعدل 200 ألف إصابة يوميا، مضيفا: "أنا بخوفكم بلاش نوصل للمرحلة دي"، منتقدا عقد الخيم الرمضانية في ظل انتشار فيروس كورونا، معقبا: "بتروحوا تعملوا إيه، والكورونا بتزيد".

وناشد المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا، قائلا: "سارعوا للتسجيل للحصول على اللقاح.. دي فرصة، اللقاح متوفر، والأماكن كتيرة، أرجوكم خدوا بالكم من نفسكم"، حيث سيتم توفير مكان للحصول على اللقاح بأرض المعارض.

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