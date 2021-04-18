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أحمد رزق يكشف أسرار عن مسلسل "القاهرة كابول"

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:51 ص
أحمد رزق
أحمد رزق
داليا الحسين
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قال الفنان أحمد زرق، تعليقا على دوره في مسلسل "القاهرة كابول" الذي كان قصيرًا قبل أن يلقى مصرعه في المسلسل مستشهدًا على يد الجماعات الإرهابية قائلًا: "رغم قصر الدور ولكنه أفضل الإعمال المقربة لقلبي.. بعدما قرأت الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل صناع العمل كان لديهم تخوف أن لا أقبل الدور لصغره لكني بعد قراءته أعجبت به جدًا لاني حسيت إنه شخصية متكاملة لكونه شخصية مثقفة ومتسامحة لابعد الحدود حتى عندما هدد بالقتل من جانب (رمزي) الإرهابي الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي قال له: "أنا موافق ياعم بس متنكرش إنها وحشاك".

وحول وحكاية شعره "الزيرو" في المسلسل، قال في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " إكسترا نيوز: "أنا الي عملته كده وشفت الشخصية ماشية مع اللوك كده خاصة ان الفنان عندما يجسد شخصية يسرح بخياله ليتخيل اللوك المناسب عليها".

وأضاف: "أنا في الدور ده شفت الشخصية انه شخص منشغل بالفن وليس من الشخصيات الشغوفة بتصفيف شعرها عند الاستيقاظ من النوم يوميًا حيث يرغب الفنان في التخلص من فكرة الضغط المتعلقة بتصفي الشعر وديعه شخصيات فنية كثيرة إخلاصها ووفائها للعمل يدفعها لحلق شعرها والتفرغ كاملًا".

وكشف عن مفاجاة أن دوره لم يستغرق في التصوير أكثر من أربعة ايام بواقع يومين في عام 2020 ويومين في عام 2021، معقبا: "عشان كده اضطرت أحلق شعري زيرو مرتين حيث كان من المفترض أن يعرض العام الماضي لكن لظروف السفر التي تعرضت لازمة جائحة كورونا حيث تبقت الأحداث التي تستعدي السفر فاضطررنا لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية في بداية عام 2021 ".

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