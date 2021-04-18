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بالفيديو.. جماهير غزل المحلة تحاصر نجم بيراميدز

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرصت جماهير غزل المحلة على تحية نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز بعد وصوله لملعب "الغزل" لمؤازرة فريقه أمام نظيره غزل المحلة.

وقامت الجماهير بتحية اللاعب وقامت بالتقاط عدد من الصور التذكارية معه خاصة وأنه واحدا من أبناء الغربية.

ويغيب دونجا عن مباراة فريقه اليوم أمام غزل المحلة بسبب الإصابة والتي تقام حاليا ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
https://www.youtube.com/watch?v=E8CimLXU6T8&feature=youtu.be

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