تصريحات نارية من تامر عبد الحميد قبل قمة الأهلي والزمالك









أكد تامر عبد الحميد، ظهير أيمن الزمالك السابق، أن شيكابالا الأفضل للمشاركة أساسيا بدلا من زيزو.





وقال تامر عبد الحميد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أفضل البدء بشيكابالا بدلا من زيزو، لأنه الأجهز ولديه خبرات".





وأضاف: "زيزو ليس في أفضل حالاته الفنية وهناك ضغوط جماهيرية عليه وعقله ليس بالملعب ومهتم بالسوشيال ميديا أكثر".





وأكمل: "مروان حمدي هو الأفضل بالنسبة لكارتيرون، سيحاول الضغط و "هز" دفاع الأهلي، واللعب على الأخطاء الفردية".



