تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد





زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة ال 31 والتي انطلقت ظهر اليوم السبت.

عاد أودينيزي بالنقاط الثلاث من ملعب كروتوني حينما استطاع حسم اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف، ليصبح رصيده 36 نقطة في المركز ال11، بينما توقف رصيد كروتوني عند النقطة ال 15 في المركز الأخير.

على جانب آخر صحح نادي ساسولو مساره بعد التعثرات التي واجهها في الجولتين الأخيرتين، بفوز غالي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضد فيورنتينا، حيث سجل الأهداف بيراردي هدفين و مولدر هدف لصالح ساسولو في الدقائق 59 و 62 و 75 و سجل هدف فيورنتينا بونافينتورا في الدقيقة 31.

وفي مباراة مثيرة حقق كالياري فوزاً عريضاً على بارما بأربعة أهداف لثلاثة، ليصبح رصيد كالياري 25 نقطة في المركز الثامن عشر و بقي فريق بارما في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو الآتي:





1 – إنتر ميلان 74 نقطة.





2 – ميلان 63 نقطة.





3- يوفنتوس 62 نقطة





4 – أتالانتا 61 نقطة.





5 – نابولي 59 نقطة.





6– لاتسيو 55 نقطة.





7- روما 54 نقطة.





8 – ساسولو 46 نقطة.





9 – هيلاس فيرونا 41 نقطة.





10 – سامبدوريا 39 نقطة.





11 – أودينيزي 36 نقطة.





12 – بولونيا 34 نقطة.





13 – جنوى 32 نقطة.





14 – سبيزيا 32 نقطة.





15 – فيورنتينا 30 نقطة.





16 – بينفينتو 30 نقطة.





17 – تورينو 27 نقاط.





18 – كالياري 25 نقاط.





19 – بارما 20 نقاط.



