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درجة الحرارة تتخطى الـ40.. تعرف على طقس اليوم في الفيوم
الأحد 18/أبريل/2021 - 07:27 ص
ريهام على
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ترتتفع درجة حرارة الجو مع ارتفاع الرطوبة النسبية فى محافظة الفيوم، لتتعدى الـ 40 درجة مئوية علما بأن خبراء الأرصاد حذروا من طقس اليوم الأحد، ونصحوا المواطنين بعدم التعرض لأشاعة الشمس المباشرة خاصة مع الصيام لفترات طويلة حتى لايفقد الجسم كمية المياة الموجوده به ويصاب الشخص بجفاف الحلق.
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الصيفية الفاتحة بداية من أمس السبت 17 أبريل، وقالت إن البلاد ستتعرض لطقس شديد الحرارة لمدة أسبوع تصل ذروتها يومي الأحد والاثنين المقبل.
وطالبت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة التدابير لمواجهة تغيرات الطقس بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الموجة الحارة التي تصل إلى 43 درجة مئوية في بعض المحافظات، وأكدت على المواطنين بضرورة ارتداء غطاء للرأس في حالة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، مع الالتزام بالتواجد في الأماكن الظليلة بقدر الإمكان لمواجهة تقلبات الطقس التي تتعرض لها البلاد الأيام المقبلة.
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