درجة الحرارة تتخطى الـ40.. تعرف على طقس اليوم في الفيوم

ترتتفع درجة حرارة الجو مع ارتفاع الرطوبة النسبية فى محافظة الفيوم، لتتعدى الـ 40 درجة مئوية علما بأن خبراء الأرصاد حذروا من طقس اليوم الأحد، ونصحوا المواطنين بعدم التعرض لأشاعة الشمس المباشرة خاصة مع الصيام لفترات طويلة حتى لايفقد الجسم كمية المياة الموجوده به ويصاب الشخص بجفاف الحلق.





وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الصيفية الفاتحة بداية من أمس السبت 17 أبريل، وقالت إن البلاد ستتعرض لطقس شديد الحرارة لمدة أسبوع تصل ذروتها يومي الأحد والاثنين المقبل.



