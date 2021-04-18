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مؤلف «هجمة مرتدة" يكشف سبب اختيار أحمد عز وهند صبري لبطولة المسلسل

الأحد 18/أبريل/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
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كشف الكاتب والسيناريست باهر دويدار، مؤلف مسلسل " هجمة مرتدة " أن الفارق بين  المسلسلات التي التي تناولت قضايا قديمة ملفات المخابرات العامة المصرية والحديثة  كما هو الحال  في مسلسل "هجمة مرتدة " من أهم التحديات التي واجهته في إخارج العمل لكنه في ذات الوقت هو أعلى نقطة قوى تكسب العمل النجاح في ذات الوقت.

وأضاف في مداخلة  هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " إكسترا نيوز"، قائلاً: "إعتدنا أن كل مسلسلات الجاسوسية  التي تم إخراجها في السابق كانت تناول حقب زمنية في الخمسنيات والستينات من القرن المنصرم حيث أن اليات العمل المخابراتي وقتها كان لها طبيعة  معينة مقارنة بالان التي إختلفت فيها أليات المهنة حتى وإن كانت الأسس ثابتة مع التقدم التكنولوجي  حيث اختلفت أطراف الصراع وباتت  أكبر بالاضافة لزيادة الانفاق على  الاعمال الاستخابراتية من الجانب الاقتصادي فضلاً عن أليات الاختراق المجتمعي والتي بأتت أوسع  "

 وحول أسباب  اختيار أحمد عز وهند صبري، قال: "الشخصيات هي التي تحدد إختيار النجوم وعز وهند إسمان كبار ولهما شعبية ويملكان  قدرات  تمثيلية هامة بالاضافة  إلى أنهم شخصيات مناسبة للورق المكتوب وفي إطار بحثنا عن الشخصيات المناسبة  للشخصية لم نجد أكثر مناسبة للدور من أحمد عز وهند صبري".

 

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