"روشتة رمضان" كيف يفيد الصيام في تقوية الجهاز المناعي؟ (إنفوجراف)

تقدم " الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.





تحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على كيف يفيد الصيام في تقوية الجهاز المناعي؟ وهي كالتالي:

1- بعد الصيام من الحيل التي التي تساعد على تجديد خلايا الجهاز المناعي.





2- يعمل الصيام على تنشيط وتقوية المناعة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية.





3- الصيام المتتالي الذي يتضمن تناول أطعمة تحتوي على 200 سعر حراري يساعد فى تنشيط الجهاز المناعي.





4- يقوم الصيام بتجديد وقتل خلايا الدم البيضاء القديمة التالفة.



