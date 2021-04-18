Advertisements

"روشتة رمضان" كيف يفيد الصيام في تقوية الجهاز المناعي؟ (إنفوجراف)

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:19 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
Advertisements
تقدم " الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.

تحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على كيف يفيد الصيام في تقوية الجهاز المناعي؟ وهي كالتالي:
 
1- بعد الصيام من الحيل التي التي تساعد على تجديد خلايا الجهاز المناعي.

2- يعمل الصيام على تنشيط وتقوية المناعة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية.

3- الصيام المتتالي الذي يتضمن تناول أطعمة تحتوي على 200 سعر حراري يساعد فى تنشيط الجهاز المناعي.

4- يقوم الصيام بتجديد وقتل خلايا الدم البيضاء القديمة التالفة.

5_ يعمل الصيام على مد الحسم بخلايا الدم البيضاء الجيدة والتي تقوي الجهاز المناعي.
"روشتة رمضان" كيف يفيد الصيام في تقوية الجهاز المناعي؟ (إنفوجراف)
"روشتة رمضان" كيف يفيد الصيام في تقوية الجهاز المناعي؟ (إنفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان بوابة الفجر الفجر الصوم الجهاز المناعي

أخبار تهمك

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن أرباح ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد مرض علاء الشربيني وشريف مدكور.. 5 أطعمة تُصيبك بانسداد الشرايين.. وأخرى تقوي المناعة

هكذا يمكنك تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا (نصائح مهمة)

بدلا من الفسيخ والرنجة.. 5 أسماك تقوي مناعتك في شم النسيم

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

كيفية الحفاظ على جهاز المناعة في زمن "الكورونا" وخلال صيام رمضان؟ (فيديو)

"روشتة رمضان".. 14 نصيحة للتغذية السليمة خلال الشهر الكريم (إنفوجراف)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة