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"الداخلية" تكشف ملابسات سير "توك توك" على قضبان السكة الحدیدیة

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فیسبوك" لمركبة "توك توك" تسیر على قضبان السكة الحدیدیة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في إطار جھود الأجھزة الأمنیة لكشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل
الاجتماعي (فیسبوك) لمركبة "توك توك" تسیر بجوار إحدى القطارات، على قضبان السكة الحدیدیة بالفحص تبین قیام قائد مركبة "توك توك" بالدخول من أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقیة، والسیر على شریط السكة الحدیدیة بین القضبان داخل محطة السكة الحدید والخروج من مزلقان آخر.

وعقب تقنین الإجراءات تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن الشرقیة من تحدید وضبط قائد مركبة "التوك توك" المشار إلیھ وبحوزته مركبة، "التوك توك"، وبمواجھتھ اعترف بإرتكاب الواقعة إختصارًا للطریق والوقت.

تم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.

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