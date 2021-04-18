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وكيل "صحة الفيوم": توفير مصل التطعيم بلقاح كورونا لكبار السن بالمنازل

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:22 ص
الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة
الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة
ريهام على
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، عن خدمة توفير مصل التطعيم بلقاح كورونا المستجد على البلاد، لكبار السن الغير القادرين على الحركة عن طريق تسجيلهم فى الخط الساخن رقم 15335.

وأضافت أنه سيتم توجيه المتصل على رقم 15335 إلى التسجيل على المنظومة الإلكترونية الخاصة بتوفير اللقاحات وسيتم تحديد موعد له وستقوم فرقة مختصصة بسيارة مجهزة بتوصيل اللقاح الى منزل المواطن وسيقوم تمريض مدرب على أعطاء اللقاح للمواطن حتى لا يتكبد المشوار.

وصرح الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه تم أضافة المركز الطبي بالحادقة ببندر الفيوم ليعمل بجانب المركز الطبى بكيمان فارس للتطعيم بلقاح كورونا المستجد على البلاد.

وأكد وكيل والوزارة أنه جارى فتح 5 مراكز أخرى بالمراكز الطبية المتواجدة بالمراكز الإدارية.

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