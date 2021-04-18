نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي حدد أحد نجوم برشلونة الإسباني ليكون بديلا لنجم الفريق السنغالي ساديو ماني في الموسم المقبل.

وأفاد موقع Fichajes الإسباني بأن ليفربول يخشى من رحيله ساديو ماني عقب نهاية الموسم الحالي خاصة في حالة فشل الريدز في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد الموقع الإسباني أن ليفربول يخطط للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة ليكون بديلا لساديو ماني.