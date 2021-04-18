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نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول
الأحد 18/أبريل/2021 - 02:00 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي حدد أحد نجوم برشلونة الإسباني ليكون بديلا لنجم الفريق السنغالي ساديو ماني في الموسم المقبل.
وأفاد موقع Fichajes الإسباني بأن ليفربول يخشى من رحيله ساديو ماني عقب نهاية الموسم الحالي خاصة في حالة فشل الريدز في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأكد الموقع الإسباني أن ليفربول يخطط للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة ليكون بديلا لساديو ماني.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في صيف 2022 وسط إهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه على رأسها آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي.
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