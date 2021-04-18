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أول رد من الفنانة نادبة مصطفى على سخرية رامز جلال من زوجها أركان (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
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ردت الفنانة نادية مصطفى على سخرية رامز جلال من زوجها الفنان أركان فؤاد.

 وقالت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع سيد علي بقناة الحدث اليوم : "أنا لا أتابع البرنامج وعدت الحلقة كتير أوي، لكى أتأكد مما يقوله، وثار أبنائي على ما حدث، وأركان لم يغلط في أحد أبدا، ولا أريد الشهرة، ولكن ما حدث أساء لنا".

وتابعت:" على رامز ان يعيد النظر في أسلوبه الذي يقدمه بالبرنامج، ووجدته يسيء لفنان كبير بلفظ لا أعرف كيف قاله، وما يفعله يجعل الجمهور يتطاول على الفنانين، ولا يجوز أن تأتي سيرة أركان زوجي بسخرية، وأتعجب من ذهاب النجوم لمثل هذه النوعية من البرامج.

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