أول رد من الفنانة نادبة مصطفى على سخرية رامز جلال من زوجها أركان (فيديو)





ردت الفنانة نادية مصطفى على سخرية رامز جلال من زوجها الفنان أركان فؤاد.





وقالت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع سيد علي بقناة الحدث اليوم : "أنا لا أتابع البرنامج وعدت الحلقة كتير أوي، لكى أتأكد مما يقوله، وثار أبنائي على ما حدث، وأركان لم يغلط في أحد أبدا، ولا أريد الشهرة، ولكن ما حدث أساء لنا".



