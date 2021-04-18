معتز إينو : مباراة القمة شهادة ميلاد.. والظروف الصعبة تصنع النجوم





أكد معتز اينو نجم الأهلي السابق أن مباريات القمة التي تقام في مثل هذه الظروف الصعبة تصنع النجوم من الفريقين

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وأضاف إينو في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" نتمنى ان تخرج المباراة بدون إصابات في صفوف الفريقين وأن يقدما عرضا يليق بسمعة الكرة المصرية".





وقال، أن الغيابات في الأهلي قبل مواجهة الزمالك مؤثرة للغاية خصوصا مع غياب محمد الشناوي الحارس الأهم في مصر وافريقيا حاليا ، لكن يبقى شعار الأهلي بمن حضر وبالتأكيد البديل علي لطفي سيكون على نفس درجة الكفاءة في مواجهة مثل مواجهة الغد.



