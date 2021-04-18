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محمد إمام يشيد بالفنان محمود حافظ.. فماذا قال؟

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أشاد الفنان محمد إمام، بالفنان محمود حافظ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد إمام، عبر حسابه على “إنستجرام”، صورة تجمعهما، وعلق قائلا "محمود حافظ من الممثلين الجامدين اللي اشتغلت معاهم.. حقيقي كنا بنموت من الضحك واحنا بنصور مشاهدنا.. مبسوط بيك يا حودة.. واستمتعت بالشغل معاك جدا، استنوا نوح وسكلانس الأيام اللي جاية، هو نوح صحيح ولا مين؟”.


ويشارك محمود حافظ، محمد إمام فى مسلسل "النمر"، بالإضافة إلى عدد من النجوم وهم “هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور”.

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