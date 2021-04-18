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أبرز أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "بنت السلطان"

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذ قليل على قناة النهار الحلقة السادسة من مسلسل 'بنت السلطان' ، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.

وبدأت أحداث الحلقة بعودة عزة "روجينا" إلى الاسكندرية مرة أخرى ، وأخبرها ميدو "حسن أبو الروس " بأمر القضية ضدها بسبب استخواذ مواد مخدرة في منزلها ، وهذه كان خطة من زوجة حمو للتخلص من عزة.

وقررت عزة عودتها إلى القاهرة ، فذهبت إلى الصياد "أشرف طلبة" الذى ساعدها فى الهرب من قبل ولكنها تجد حسام "أحمد مجدي" هناك وبعد مناقشة حادة يأخذها ويخفيها فى المزرعة الخاصة به.

وتوالت الأحداث وجمع مشهد بين حمو ووالدته سوسن بدر وزوجته نهي صالح ، وحدث شجار بين والداته عندما علمت بقيامه بدفن منار والذي يعلم الجميع أنها عزة في مدافن العائلة ، وقام حمو بطلاق زوجته بعدما علم بأنها من دبرت خطة المخدرات للتخلص من عزة.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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