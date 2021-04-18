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صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن الفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع ريال مدريد الإسباني سيرحل عن صفوف الملكي عقب نهاية الموسم الحالي علماً بأن عقده ينتهي في صيف 2022.
وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي يرغب في فعل كل شيء لجلب فاران إلى البلوز في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وألمحت الصحيفة الألمانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يعتبر النادي المفضل للتعاقد مع النجم الفرنسي، حيث أن الشياطين الحمر في مفاوضات متقدمة مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن فاران يلعب في ريال مدريد منذ عام 2011 وخاض مع الملكي حتى الآن 355  مباراة وسجل 17 هدف وصنع 7 أهداف آخرين وتبلغ قيمته السوقية حوالي 70 مليون يورو.
 
 

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