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محافظ بني سويف يتابع تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المطاعم والمحال التجارية

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:48 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
احمد فتحي الدسوقي
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أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء السبت، جولة مسائية لمتابعة تطبيق قرارات المواعيد الصيفية لغلق المطاعم والمحال التجارية والذي بدأ سريانه من مساء أمس السبت تنفيذا لقرار وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتجول محافظ بني سويف، يرافقه نائبه "بلال حبش" وعددًا من مسؤولي الوحدة المحلية، بعدد من شوارع وميادين مدينة بني سويف العاصمة لمتابعة الالتزام بالمواعيد التي اقرتها وزارة التنمية المحلية، بمقتضاها يتم فتح المحال التجارية، والمولات التجارية، من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

كما تفتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وتفتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وشّدد محافظ بني سويف، على تطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التى نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتى تضمن السلامة العامة فى المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ بني سويف، أن الدولة من تلك المواعيد تسعى لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيقًا بين أجهزة المحافظة لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

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