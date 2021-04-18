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تامر عبد الحميد: القمة بين الأهلي والزمالك لا تخضع لمقاييس

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق على صعوبة مباراة الغد امام الاهلي، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز. 

وقال تامر لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر صدى البلد: مباراة لا تخضع لمقاييس، العطاء داخل الملعب والتوفيق هو المقياس الوحيد، كل فريق يدخل بظروف مختلفة.

وأردف: الأهلي ظروفه أصعب من الزمالك وسط كم كبير من الغيابات مثل الشناوي ومعلول وحمدي فتحي وأجايي القادرين على صناعة الفارق حال مشاركتهم.

وتابع: علي لطفي صاحب المهمة الأصعب، بيكهام قادر على تعويض محمد هاني، وأيمن أشرف الجوكر وحلال العقد وقادر على المشاركة في كل الخطط والمراكز الدفاعية.

وأكمل: "كذلك رامي ربيعة قادر على سد فراغ ياسر إبراهيم".

وواصل: وسط الملعب ليس به مشاكل، لكن التأثير الأكبر سيكون بالجزء الهجومي من الصعب تعويض جونيور أجايي.

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