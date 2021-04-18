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أكرم حسني ينعى والدة أحمد خالد صالح

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:37 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نعى الفنان أكرم حسنى، والدة الفنان أحمد خالد صلاح، التي توفيت أمس السبت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أكرم حسنى عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلاً: "‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة الفنان أحمد خالد صالح في ذمة الله. ربنا يرحمها ويصبر أهلها وحبايبها".


كان الفنان أحمد خالد صالح، قد أعلن عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، من أيام إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث كتب أحمد، قائلاً: «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».

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