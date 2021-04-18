طعن يوسف عثمان بـ"مطواه".. أبرز أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "كله بالحب"

عرضت منذ قليل الحلقة السادسة من مسلسل "كله بالحب" بطولة النجمة زينة ، وشهدت الحلقة الكثير من الأحداث المثيرة.



وبدأت أحداث الحلقة بقيام المحامي صبحي "سامر المصري" ، بتقسيم الأموال بينه وبين دهب "زينة" وبين شربيني "يوسف عثمان"



وبعد ذلك ذهب شربيني، لمقابلة صديقته تمارا واثناء حديثهما في منطقة في الشارع في التجمع يقوم شخصين بالهجوم عليه وضربه بالمطواه وضرب تمارا وسرقة شنطة الأموال منهما وهواتفهم المحمولة ، وهذه كانت خطة من المحامي صبحي.



وشهدت الحلقة مشاجرة بين أحمد السعدني "دكتور طارق" وصابرين زوجته "إلهام"، والتي تسبب فيها مصطفي درويش، "إبراهيم كراكيبو"، بعدما توجه إلى عيادة طارق، وسأل عنه وعن خط سيره وتوجه إلى صابرين، وأخبرها بالابتعاد عنه.



مسلسل "كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.