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تعرف على المتسبب في محاولة قتل نيللي كريم في الحلقة الخامسة من مسلسل "ضد الكسر "

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:43 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عرضت منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل "ضد الكسر " بطولة النجمة نيللي كريم ، وشهدت الحلقة الكثير من الأحداث المشوقة.

أتضح خلال أحداث الحلقة أن من حاول قتل نيللى كريم 'سلمى' وهو حارس الأمن بالاتفاق مع الخادمة، وذلك بهدف السرقة ، حيث قام بتبديل هارد الكاميرات الخاصة بالكومباوند للدخول بشكل سهل إلى فيلا سلمى.

 وتوالت الأحداث بظهور سلمى وزوجها محمد فراج 'كريم' ، مع سينيتا خليفة ولقاء الخميسي 'نادين' وزوجها، فى أماكن السهر وحاول زوج نادين التحرش بسلمى، وقامت مشاجرة بين كريم وزوج نادين .

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

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