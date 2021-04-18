كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على التشكيل أمام الأهلي في اللقاء التي يجمع بين الفريقان مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري العام.





ومن المتوقع أن يبدء الزمالك بتشكيل يتضمن كلا من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمد عبدالشافي – محمود الونش – محمود علاء – حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسي – يوسف أوباما- محمود شيكابالا – أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم : سيف الدين الجزيري



