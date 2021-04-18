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ضرب ياسر جلال وانتحار رنا رئيس في "ضل راجل"

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، اعتداء الشاب حازم بصحبة البلطجية عليه، ويهدده في حالة مطاردته مرة أخرى سيتخلص منه.

يدخل ياسر جلال غرفة ابنته شهد ويعاتبها على ما فعلته، وكيف شقى طوال حياته حتى يربيها أفضل تربية، لكنها نائمة لا ترد عليه، وبعد خروجه من الغرفة تفتح شهد عينيها وتبكى بسبب ما سمعته من أبيها.


وتشهد الحلقة الظهور الأول للنجم محمود عبد المغنى، الذى يقوم بدور ضابط المباحث، ويذهب إلى بيتها وسط حالة من الذعر بين أسرتها، وذلك لأخذ أقوالها فيها يخص قضية الفتاة شهد والاعتداء عليها.


وخلال تواجد الطبيبة نور اللبنانية-والمقدم محمود عبد المغنى للاطمئنان على شهد، يصدر صوت جهاز قياس نبضات القلب، لتكتشف الطبيبة محاولة انتحار شهد، لتنتهى الحلقة بهذا المشهد.




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